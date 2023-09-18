陳妻打電話無人接聽著急報警，待警消成功尋獲陳男時，已然發現他體力透支、有輕微脫水症狀。（照片 / 民眾提供）

台北市一名陳姓老翁（70歲）與友人昨（17日）組隊前往新北市平溪區滴水觀音步道登山，途中不慎脫隊。傍晚時，陳妻打電話無人接聽著急報警，待警消成功尋獲陳男時，已然發現他體力透支、有輕微脫水症狀，經給予運動飲品補充水分與糖分後，最終帶他下山脫險。

新北消防局昨（17日）晚間6時47分獲報，電話中傳來女子焦急的聲音，稱其70餘歲的丈夫與友人，曾在電話中告知已從中寮尖下來，正往滴水觀音方向前進，卻直至傍晚時分失去聯繫，電話後來也斷訊，她擔心丈夫遭遇不測，因此撥電求救，希望消防隊派人搜尋。

新北消防局獲報後，出動汐止中隊和平溪、石碇分隊，共5車、11警消、8義消前往搜救，1小時後成功找到陳翁。搜救人員發現，陳翁當時已體力透支，出現輕微脫水症狀，經飲用救護人員所提供的運動飲品後，在搜救人員陪同下，約晚間10點許順利下山，後由其家人接回。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，參與山域活動應事先研訂相關路線並結伴同行，途中要全神貫注謹慎行走，把意外發生機率降到最低，並避免有脫隊或分散隊伍的情形發生，以免發生事故時無人協助，以致錯過黃金救援時機。