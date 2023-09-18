高雄冷血惡鄰疑因噪音殘忍殺害樓上夫妻，獨留一雙稚子。高雄市長陳其邁今（18）日重申，會結合社會資源、社會教育等，全力落實相關照顧及輔導，也請家屬放心，他與社會大多人都感同身受，「一定會負起照顧好這兩位小朋友的責任」。

陳其邁昨下午與市府副祕書長陳盈秀、社會局長謝琍琍、教育局長謝文斌，前往探望家屬及孩童。陳其邁今出席活動時指出，這段時間，應該給家屬、小朋友更多支持，尤其心裡的復原及整個生活的照顧都是長期性工作。

陳其邁表示，「我們也跟家屬說，包括結合一些社會資源，還有社會教育等相關照顧跟輔導，我們一定會全力來落實」，請家屬能夠放心。而他也與社會很多人都一樣感同深受，「所以我們一定會負起照顧好這兩位小朋友的責任」。

外界關心2位孩子後續的教育及照顧問題，陳其邁昨在臉書表示，會請醫師協助小朋友後續心理復原，並由副祕書長擔任窗口、專責社工陪伴。社會局也再次針對家屬關切的問題，包括孩子心理諮商、喪葬事宜協助，法律協助及善心捐款事宜等事項統整，將由市府各局處共同協助處理。他也跟家屬表達，「社會局也許做得還不夠，應該要檢討並做得更好」。

陳其邁PO文也提到，有善心人士有意捐款協助教育基金，社會局社會救助金專戶會依指定捐款，專款專用。二童父母之喪葬事宜將專案處理，市府也將協助家屬相關法律協助法律，包含後續委任律師的費用。