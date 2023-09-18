台南市陳姓男子開車停在國小門口前，趴在駕駛座渾身酒氣，經酒測發現酒精濃度每公升0.53毫克，全案依公共危險罪嫌起訴後，台南地方法院竟以證據不足判處無罪；檢方不服上訴後，台南高分院認為陳男供詞反覆難以採信，加上酒精濃度超標，事證明確，撤銷改判徒刑4個月，得易科罰金。

判決指出，去年11月5日凌晨4點33分許，陳男駕駛自用小客車前往七股區篤加國小校門口停放，直到同日上午7點51分，員警據報到場，發現陳男趴在汽車駕駛座上，渾身酒氣；同日上午9點16分許，員警對他施以呼氣酒精濃度檢測，測得酒精濃度每公升0.53毫克，經移送台南地檢署依公共危險罪嫌提起公訴。

不過，陳男矢口否認酒後駕車，辯稱他是在前1天晚間將酒帶到篤加國小將車停妥後才飲用，停車前沒有喝酒，喝酒後也沒有繼續開車。

但對喝酒過程，他先在檢方供述，帶了1瓶高粱酒上車，停車後大約喝了30cc，喝完之後就把酒瓶丟了；在法院審理時，他又說先在店家買了整瓶高粱酒，停車後把酒倒在泡沫紅茶的免洗杯子裡，差不多喝了30cc，喝完後把酒瓶放在副駕駛座的腳踏板上。

當時舉發陳男的楊姓員警到庭作證時，也指目視所及陳男車上並沒有發現酒瓶或免洗杯，但因沒有搜索票，沒有打開行李箱查看；做完筆錄再度回到現場，在陳男原先停車處四周2、3公尺處查看和照相，也沒有發現陳男所說的免洗杯或酒瓶。

一審認為，陳男唯一始終不變的陳述是「喝了30cc的高粱酒」，至於用什麼容器裝高粱酒上車？喝了酒之後如何處理酒瓶？陳述反覆不一，由此可見陳男並不是個誠實的人，他的說詞難以相信；儘管如此，但檢視全部的證據資料後，並沒有他在開車時或開車前喝酒的任何證據，證據不足，判處無罪。

檢方不服上訴，二審則以陳男接受訊問前後，對於何時取得酒類、如何飲用等事實問題，供述及辯解不一；如果他的辯解是真的，不應有如此前後相左的歧異，因此他的辯解難信為真。

此外，陳男的酒精濃度已達每公升0.25毫克以上，可見被員警查獲前確有飲用酒類，且他將車停放在篤加國小前，即有駕車行駛於道路的行為，足證陳男在將汽車開到篤加國小停放前，即已飲用酒類，事證明確，自應撤銷改判。

二審認為，陳男明知酒後駕車，對自身與道路上其他人車造成極大的危險性，竟無視禁令，於飲酒後駕車上路，惡性不輕，還矢口否認犯行，毫無悔意，犯後態度不佳，但考量他此次並未因酒後駕車肇事，犯行尚未造成實質傷害，處刑4月。

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