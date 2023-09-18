大陸外交部發言人毛寧宣布，應俄羅斯聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）邀請，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅將於18日至21日赴俄舉行中俄第十八輪戰略安全磋商。

此前，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在記者會上表示，中國外交部長王毅將於18日訪問俄羅斯，並與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談。兩國外長將討論加強在國際舞台的合作、在國際組織和論壇中的聯合工作，以及烏克蘭危機。

昨日，王毅方在馬爾他結束與美國白宮國安顧問蘇利文的兩天多輪會晤，據大陸外交部，雙方圍繞穩定和改善中美關係進行了坦誠、實質性、建設性的戰略溝通；雙方同意保持雙方高層交往等。

上一輪中俄輪戰略安全磋商是去年9月19日舉行，由時任中共中央政治局委員、中央外辦主任楊潔篪在福建與帕特魯舍夫共同主持。楊潔篪當時指出，中方願與俄方一起，持續深化政治互信和戰略協作；帕特魯舍夫則說，俄方願與中方保持密切戰略溝通，深化各領域務實合作，在國際組織中進一步加強協調與合作。