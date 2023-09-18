國民黨台北市議員李彥秀昨參加流浪動物之家基金會「一起FUN幸福」的公益活動，今日在臉書貼文表示，自己是2隻浪浪的媽，完全能體會基金會收容700多隻浪浪多不容易，並承諾未來督促政府從法制和行政面落實寵物管理，減少遊蕩動物數量，並推動寵物照顧保險和友善交通的相關獎勵與試辦計畫。

李彥秀寫道，毛小孩成長迅速，全台登記的數量接近300萬隻，不過因為寵物管理制度不完善，遊蕩動物增加的問題也隨之而來，她說，目前就有大約18萬隻流浪狗，而少部分人的棄養，不只造成社會成本，「更是對生命權的不尊重」。

李彥秀表示，今年3月，多個動保團體聯合發表「犬隻福利與族群管理政策主張」，提出包含落實登記絕育、繁殖買賣管理、動福教育、村里公私協力、有彈性的TNVR等7項措施，呼籲政府從遊蕩犬的源頭管理著手改善。她說過去在立院時，就曾要求農委會誠實面對遊蕩動物管理的執行困境，並連署提案，增加對棄養者的罰緩、提高檢舉獎金。

李彥秀也換上基金會T-shirt，和認養區的浪浪玩耍，並到義賣攤位為自己的毛小孩採購，同時推廣基金會「領養不棄養」的觀念，持續關注寵物照顧保險，以及動物友善大眾運輸等議題，希望讓台灣成為更好的動保社會。