農業部專案進口雞蛋爭議不斷，農業部長陳吉仲16日召開記者會表示，將花費2.5億元銷毀5402萬顆進口蛋，卻未對相關爭議道歉，引爆民怨。資深媒體人黃暐瀚則點出農業部5大疏失，直言陳吉仲事情沒做好就要先道歉，陳吉仲應該向全民道歉。

陳吉仲16日公布雞蛋流向，庫存中耗損與到期的進口雞蛋共5402萬顆，已經送往堆肥232萬顆，待銷毀有5170萬顆，不會流入國內市場。對此，黃暐瀚今在臉書提到，為了5402萬顆進口蛋全部銷毀這件事，陳吉仲就應該道歉，並認為巴西蛋不被民眾接受，不只是因為在野黨攻擊或媒體不肯定，而是農業部一連串的疏失。

黃暐瀚列出5大疏失，包括1、超思照合約不需代墊款項，卻佛心拿幾億出來買，違反一般的生活常識。2、巴西蛋飄洋過海，6月農委會說可保存3個月，9月農業部卻變成可保存4個月，說法變來變去，以致民眾信心指數降低。3、農業部稱有食用蠟包膜，所以保存期限會很久，洗選蛋商卻說有的有臘，有的沒有，品管顯然出問題。4、特殊從海外購買的蛋，該怎麼標保存期限？農業部為什麼沒有先確認，造成蛋品上架後被質疑、退貨、下架。5、忙了半年，巴西蛋如今搞到只剩銷毀一途，地方政府希望追蹤來源，避免民眾吃到，農業部主動公布告知國人都來不及，竟還在「循正常程序」、「出公文」。

黃暐瀚直言，上述都是巴西蛋在台灣不受信任的理由，而最重要是國人這陣子確實買到比以往更高比例的「不新鮮蛋」甚至「臭蛋」。黃暐瀚強調，事情沒做好，就是先道歉，陳吉仲應該向全民道歉。