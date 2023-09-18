玉山銀行副總經理林榮華(右四起)、嘉義縣教育處副處長顏廷育、立委陳明文夫人廖素惠、秀林國小校長翁雅屏等貴賓出席玉山圖書館啟用典禮。（玉山提供）

玉山銀行與玉山志工基金會共同發起的「玉山黃金種子計畫」，協助全國資源缺乏或偏遠地區的小學改善閱讀環境，9月15日於嘉義縣秀林國小、台南市子龍國小散播希望的種子，打造第177、178所玉山圖書館。希望透過玉山的拋磚引玉，播下閱讀的希望種子，共同為台灣提升知識的力量。

秀林國小校長翁雅屏提到，擁有一座舒適、溫馨的圖書館是全體師生多年來的夢想，書櫃裡的新書、五彩的桌椅、書架上的絨毛娃娃，以及融和學校特色的插畫彩繪，包含：校樹苦楝樹、貓頭鷹、棒球、雙語、閱讀及AI科技，營造出簡約、溫暖、舒適的氛圍，讓師生們都迫不急待走進圖書館，細細品味閱讀的美好。

子龍國小校長陳金生表示，子龍國小雖然是台南市佳里區的偏遠小學，但全體團隊積極推動閱讀課程，培養學童樂於閱讀的習慣，不只獲得110年教育部閱讀磐石獎的殊榮，學生數更逐年增加。然而圖書室受限於硬體設施不足，不僅空間狹小，也無法提供良好的閱讀環境。玉山志工基金會有感於學校資源缺乏，主動和校方討論一同為子龍國小打造圖書館，隨著圖書館落成啟用，可以鼓勵更多學子努力學習，日後貢獻、回饋國家社會。

玉山銀行副總經理林榮華分享，閱讀能力的培養是教育的基礎工程，從小透過大量閱讀，知識累積不只能夠開啟視野、激發創造力，書本更是每個人的好朋友，陪伴度過人生的每段時光，養成閱讀習慣一生受用無窮。玉山黃金種子計畫是一個長期推動過程，除了每年有計畫的新設圖書館空間之外，針對既有玉山圖書館也提供維護經費，定期補充新書及維修。防疫期間，玉山更關注到書籍借閱消毒需求，提供書籍滅菌機，更學生能更安心的閱讀。

玉山黃金種子計畫是連結玉山、玉山貴賓和社會的橋樑，感謝世界卡顧客長期的支持，至今已在全國打造178所玉山圖書館，捐贈超過44萬本圖書，逾14萬名國小學童受益，玉山會持續投入學童教育，攜手更多夥伴發揮影響力，讓未來更美好。