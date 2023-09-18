近兩年全球進入升息循環，導致消費景氣出現劇烈反轉，製造業需求大幅衰退，陷入十年來最慘的狀況，越南雖從供應鏈轉移中受惠，同時也是盟友美國依賴的製造大國，但受到總體經濟影響，對於越南經濟的利多低於原先預期。

南華早報、日經亞洲評論報導，今年1至8月越南出口數字比去年同期衰退10%，出現明顯落差。往年這段時間，越南工廠都加大生產力道，以應付年底的消費需求，但越南工廠卻出現大裁員風暴，製造業失業人數高達30萬人。

這些工人被迫轉往地下經濟，從事捕魚、農事及清潔等工作，更糟的是，除了需求衰退的衝擊，越南基礎建設不足、官僚體系繁文縟節，官方單位了避免受到調查，不願意放開手腳批准各種申請，導致工程或業務發展進度陷入落後。

牛津大學商學院顧問機構牛津經濟學院Theng Theng Tan就警告，越南景氣低迷看不到終點，大陸解封提振出口需求的希望幾乎消失，由於外部環境相當嚴峻，下半年GDP恐難達到原先設下成長9%的目標。

受到美中關係不佳、地緣政治關係及全球供應鏈從大陸轉移等因素，越南原先被看好能從中獲利，但實際狀況不如預期，越南仍難擋總體經濟大逆風影響，後續表現有待觀察。