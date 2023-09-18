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美東兩強金鶯、光芒正式殺入季後賽，金鶯在雙方系列賽連吞2敗後取得2連勝，暫以2場勝差領先光芒。這是金鶯自2016年以來首度闖進季後賽，闊別7年的重大勝利。有趣的是日本投手藤浪晉太郎，他在本月表現傑出，而且意外成為本季首位闖進季後賽的大聯盟日籍球員。

「二刀流」大谷翔平效力的天使確定遭淘汰，「幽靈指叉球」投手千賀滉大的大都會也是提前放棄，達比修有所屬的教士隊寫下令人失望的一季，吉田正尚的紅襪最近還開除了老總。

最強的大谷翔平最先確定無緣季後賽，反倒是開季起點最低的藤浪晉太郎（效力最爛的運動家），因為季中被轉賣到一飛衝天的金鶯，讓他在大聯盟第一個球季就跟著球隊闖進季後賽。日媒稱讚藤浪是日本選手的「一番乘」（古代打仗第一個衝進敵陣的騎馬武士），其餘像是前田健太（雙城）、鈴木誠也（小熊）、菊池雄星（藍鳥）預計稍後也將趕上。

藤浪晉太郎原先在運動家被降為牛棚，轉到金鶯仍是擔任牛棚，9月登板7.1局都沒有失分，還撿到1場勝投。對光芒最終戰，藤浪0.2局接力圍堵對手，幫助金鶯延長賽5比4險勝，賽後和隊友一起洗香檳浴。

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