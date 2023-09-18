昨天一天國防部計偵獲共機103架次出海活動，為近期新高。也是近年來最多共機擾台紀錄。而且罕見的是，國防部也首度公布監控地面「遠火部隊」動態，目前尚無異狀，顯示我方對於地面部隊監控也不放鬆。

國防部過去從未公布共軍陸地部隊動態，尤其是所謂的「火箭軍」機動部署。而被距離我方威脅性大的遠火部隊，也是國防部嚴密監控對象。國防部此舉，顯然也擔心威脅加遽，擔心共軍地面部隊有所動作，此舉相當罕見。

目前在大陸平潭部署的遠火部隊，已配備03式遠程火箭，被稱為陸軍炮兵部隊遠程火力打擊的「撒手鐧」，可攜帶12發火箭彈，最大射程為150公里，全數發射後的覆蓋範圍可達7.5公頃，射程、準繩度及殺傷力均為先進水平，對我我方威脅極大。

國防部今(18)日表示，自9月17至18日晨間，國防部計偵獲共機103架次出海活動，為近期新高，已對臺海及區域安全造成嚴峻挑戰。國軍秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」態度沉著應對，並依「作戰為背景、訓練為著眼」指導，以「處處是戰場」思維，融入「時時做訓練」概念，提升防衛作戰能力。

國防部強調，臺海和平穩定攸關印太地區安全與繁榮福祉，是區域各方的共同責任。共軍持續的軍事騷擾，易導致緊張情勢急劇升高、惡化區域安全，呼籲北京當局負起責任，即刻停止此類破壞性的單邊行為。