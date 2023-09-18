台中「窯谷」主人陳金旺的愛犬PUMA當年大戰毒蛇護主受傷撿回一命，半年前病逝，陳金旺請人以羊毛氈「復活」PUMA，一解思念之愁。（陳金旺提供／陳淑娥台中傳真)

台中「窯谷」主人陳金旺的愛犬PUMA當年大戰毒蛇護主受傷撿回一命，半年前健康不佳，陳金旺經常陪伴左右。（陳金旺提供／陳淑娥台中傳真)

台中「窯谷」主人陳金旺的愛犬PUMA當年大戰毒蛇護主受傷撿回一命，半年前病逝，PUMA生前備受陳金旺的女兒寵愛。（陳金旺提供／陳淑娥台中傳真)

兩岸知名陶藝家、台中沙鹿「窯谷」主人陳金旺，多年來創作均有愛犬PUMA相伴，令人難過的是，這隻當年大戰眼鏡蛇護主，身受重傷撿回一命的忠犬PUMA，半年前不敵病魔纏身，當了小天使。陳金旺為一解思念之愁，請人以羊毛氈「復活」PUMA，栩栩如生的PUMA再度重返窯谷，與家人一起快樂生活。

9年前，忠犬PUMA為了護主和眼鏡蛇纏鬥中毒命危，當時沒有狗血清，陳金旺為了搶救PUMA四處奔波，20萬名網友讚聲集氣加油，PUMA歷經19天搶救後，終於康復出院。PUMA護主遭蛇咬事件引關注，當年經台中市府的爭取，疾管署也同意撥出75劑血清造福動物。

陳金旺提到，PUMA在鬼門關前走一遭後，家人開始溺愛牠，原本PUMA只是門外的看門犬，返家後「地位」瞬間提高，從睡客廳、樓上開始，甚至後來同床共眠，連全家出遠門過夜的機會也被牠剝奪；因為「她不是狗，是家人，陪我們歡樂搞笑的孩子」。

陳金旺不捨表示，今年2月間，PUMA精神不濟，食慾不佳，身體不適就醫，發現腫瘤已開始出血病危，醫師詢問有沒有想法？「很難，真的很難放棄」。PUMA回家安寧期間，全家人24小時輪流看顧，每天抱著20公斤的牠上下樓大小便，陪牠散步，儘管打亂家人作息，但依舊甘之如飴，多了9天的陪伴後，PUMA因健康惡化，成了小天使。

陳金旺回憶說，12年前，PUMA原是隻流浪狗仔，將牠帶回家後，因經常咬斷工作室線路，於是狠下心來棄養，兩個孩子得知後哭著要找回，所幸找到了；還有一次，PUMA在窯谷突然不見蹤影，再度張貼尋狗啟事，好心的民眾發現後將牠送返家，失而復得讓孩子們破涕為笑。

陪伴12年的愛犬PUMA的如今已離開，全家人相當不捨，家中每個角落經常浮現PUMA的身影，12年的情感難以忘懷。為一解思念之愁，陳金旺委託編織達人黃妙琦以羊毛氈形塑出1：1的愛犬，等了半年終於再度看見PUMA。

陳金旺抱著栩栩如生的PUMA說，9年前PUMA搶救成功出院，媒體報導「我們要回家了」；9年後的今天，家人則在臉書PO文「我們要回家了」，愛犬PUMA永遠是一輩子的家人。