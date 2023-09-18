德國首都柏林一批關注氣候變化的示威者，周日（17日）下午向柏林地標布蘭登堡門噴上橘紅色油漆，要求德國政府採取更多行動應對氣候變化，包括在2030年前全面禁止使用化石燃料及限制高速公路最高時速為100公里等，以減少排放溫室氣體。

據《德國之聲》報導，隸屬於德國環保組織「最後一代」（Last Generation）的示威者以注入油漆的滅火筒，向布蘭登堡門上的全部6根大柱子噴漆。「最後一代」發聲明指，示威目的很明確，現在是時候作出政治改變，不要再使用化石燃料。

當地警方表示，在注意到這個柏林地標附近的液壓升降機後，他們趕緊前往阻止示威者攀爬紀念碑。事後，警方以涉嫌「刑事財產損壞罪」拘留了 14 名示威者。

另外，柏林市長魏格納（Kai Wegner）也譴責了周日的抗議活動，稱該市支持「言論自由和對我們未來的公平辯論」，然後補充說，「透過這些行動，這個團體不僅破壞了歷史悠久的布蘭登堡門，還破壞了我們關於我們時代和未來重要問題的自由話語。」