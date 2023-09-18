社區多種病毒齊發，小兒科醫師顏俊宇表示，這波流行性感冒傳染力很強，門診的小病患增多，就連他的2個孩子也被感染，「酷酷嗽」2至3天，他為照顧孩子，累到抵抗力下降，也開始流鼻涕，不少家庭是小孩感冒後，又換大人，全家輪流中鏢，呼籲大家要注意身體狀況，貼文湧入不少家長回報慘況。

顏俊宇近日於個人臉書粉專指出，門診發燒的病患增多，他的2個小孩也陸續被傳染，睡覺咳到不行，症狀持續2至3天，害他這幾天也跟著睡不好，因睡眠不足導致抵抗力變差，開始流鼻涕。

顏俊宇表示，他在替小病患看診時，都會提醒家長要注意，因為通常小孩感冒完，常常換大人中鏢，加上咳嗽很難治，呼籲大家要保重。貼文曝光，耳鼻喉科醫師張弘留言分享門診狀況，他說這波流行性感冒傳染力很強，1人生病就傳遍全家，不是接二連三來看診，就是一口氣要看全家人。

其他網友有感說，「媽媽中招路過」、「現在小孩周遭的病毒、細菌都很狂，肺炎剛出院累翻爸媽了，好怕又一次」、「孩子也A流感過兩天媽媽也跟著一起生病，咳嗽真的沒完沒了」、「這次感冒病毒真的很強大，全家中獎」、「真的！我們家被腸病毒淪陷，小孩輪流得」、「我女兒也是整整看了一個月醫生，真的很疲累，現在的孩子真的好可憐，尤其是幼兒園更慘，三天兩頭就看醫生」。