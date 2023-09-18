民進黨發言人張志豪。（資料照，陳信翰攝）

進口蛋爭議持續延燒，昨晚突然傳出農業部長陳吉仲「請辭獲准」消息，行政院第一時間未證實也未否認，前行政院長蘇貞昌則抱不平，痛批有人「急著放話」，此後行政院約在4小時後證實陳獲慰留，有媒體分析認為，是因中央畜產會董事長林聰賢是新系人馬，若繼續延燒，可能直接殃及總統參選人賴清德的選情。

對此，民進黨發言人張志豪表示，農業部與行政院在前期皆有過相關完整的說明與澄清，希望就事論事，別只談政治。