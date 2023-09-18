近來發生多起行人穿越線死傷事故，交通部要求各縣市在行人通行密集處，擴大實施路口行人專用、行人早開時相措施，苗栗縣政府在縣內學校、醫院、車站周邊等35處路口啟動行人專用、行人早開時相號誌，並爭取交通部400萬元補助，延續盤點，再規劃於學校、醫院、車站及商業區等行人徒步量通行需求較多的35處路口建置，預計112年底前完工。

苗栗縣長鍾東錦說，自己親人在行人穿越後遭撞癱瘓後往生，對行人安全問題，他感同深受，肯定新措施能讓人車動線完全分離，減少人車衝突，呼籲汽機車用路人，多禮讓行人通行安全，減少發生不幸事故。

苗栗縣政府工務處長古明弘表示，「全時相」是指將原有路口的2個時相的126秒，挪出27秒左右（視路口寬廣）為行人專用的第3時相，此時相號誌啟用後，所有車輛受紅燈限制不得通行；「早開時相」則是同時向路口，行人享有優先通行5~10秒後，車輛才能往前行駛和轉彎。

古明弘表示，實施行人專用時相措施已見很好成效，所以縣府會進行另一波設置行人專用或行人早開時相，保障行人用路安全，未來持續滾動檢討並逐步修正。