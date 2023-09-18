肝臟在體內扮演重要角色，但現代人經常作息不正常，恐無形中造成傷害。除了調整生活外，飲食方面可吃哪些食物護肝？對此，營養師彭逸珊分享5種天然食物，包括蘆筍、青花菜、綠茶、薑黃和洋蔥等，所含的獨特營養成分有助肝臟代謝。其中，像是薑黃中的薑黃素，對肝臟健康非常有幫助。另外，營養師馬鳳吟分享，薑黃飯後攝取或搭配胡椒鹼食用，都會使吸收率提高。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文表示，所有吃進體內的食物，或是身體製造的物質，絕大部分都需要肝臟做代謝，使其轉換成身體可排出的狀態，而過程中得仰賴非常多營養素、酵素參與。

彭逸珊接著指出，若經常熬夜、嗜吃炸物、精緻糖等垃圾食物，會使肝臟長期處在過勞狀態，長期累積下一定會出問題。她並分享5種天然食物，它們具有的獨特營養成分有助肝臟代謝，不妨可加入日常飲食中：

1、蘆筍：含有穀胱甘肽，能幫助肝臟排除毒素。

2、青花菜：富含硫化葡萄糖苷，有助肝臟代謝雌激素，是輔助平衡女性荷爾蒙很優秀的食物。

3、綠茶：含有兒茶素，具有抗氧化能力，不僅幫助代謝還能對抗自由基。

4、薑黃：天然辛香料的一種，所含的薑黃素對肝臟健康非常有幫助。

5、洋蔥：具有多種含硫化合物，雖吃起來有點辛辣，卻是可幫助抗癌、抗氧化的關鍵成分。

而上述食物中，薑黃一直是熱門的保健食材，營養師馬鳳吟先前就在《Cofit》的專欄撰文指出，薑黃中的薑黃素具抗氧化、抗發炎作用，所以在許多護肝、心血管、骨關節等保健食品中，都能見到此成份。她還說，由於薑黃屬脂溶性，需飯後食用才能有效吸收利用；也可將胡椒鹼與薑黃搭配攝取，能使薑黃素吸收率增加20倍。