女神安心亞今年以《牛車來去》入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎，準備要搶人生第一座視后寶座，外界紛紛恭喜她。最近她替母親慶生並曬出同框照，想不到媽媽的容貌相當年輕，兩人五官神似且都是高顏值，照片曝光後網友忍不住驚呼：「媽媽也太美！」

安心亞準備蛋糕替媽媽過生日，且認真地唱起生日快樂歌，現場歡樂又溫馨，母女的合照中，兩人頭靠頭且一起比了愛心，也見到安心亞和媽媽一樣都有個高挺的鼻子，顏值都非常高，她並喜悅寫下：「Happy 媽 th day ！祝我媽咪生日快樂！」

貼文曝光後，大家除了湧入留言區祝福外，不忘留言讚嘆「媽媽也太美」、「怎麼生日照一年比一年年輕」、「媽媽～美美的」、「這是妳妹妹吧！這麼漂亮！生日快樂！」

事實上，安心亞以宅男女神的光環出道，近年轉型成功，在戲劇、主持、唱片等領域都有不俗成績，最近她主演的時代劇《牛車來去》頗受好評，且入圍本屆金鐘8個獎項，包含戲劇節目導演、編劇、男配角、女配角、男主角、女主角、原創歌曲以及戲劇節目獎，她也透露揭獎時正在錄影，錄完影看到經紀人走過來旁邊有2台相機，她就知道已經入圍，當下很淡定，「我就趕快問牛車還有誰入圍？經紀人回我說全上，我暴哭，抱著經紀人繞圈圈一直喊牛車來去。」