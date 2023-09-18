去年桃園某處街友聚集處鬧出人命，盛姓、廖姓2名男子酒後與陳姓男子發生衝突，盛及廖持鐵橇、鋁棒將陳男打死，桃園地方法院將盛及廖各依傷害致死罪判刑9年及8年6月，盛不服提上訴，遭台灣高等法院駁回後，他又提上訴遭駁回，最高法院判囚9年定讞。

盛姓男子及廖姓男子（一審判處有期徒刑8年6月，未上訴已確定）與陳姓男子都是為常駐桃園市某處街友，去年5月8日21時許酒後口角，盛、廖分持鐵橇、鋁棒毆打陳成傷，翌天凌晨雙方持續口角。

盛男見陳遭毆打後，身體已趨虛弱，倘再予毆擊，可能因傷勢加重造成死亡結果，仍與廖續以鋁棒、鐵橇毆打其身體、四肢，他還以酒瓶敲擊陳前額，陳因此受有頭胸腹部及肢體多處挫傷、血胸、腹血、顱內腦挫傷等傷害，終因中樞神經衰竭死亡。

一審桃園地方法院及二審台灣高等法院認定，盛男迄今未能與死者家屬達成和解，盛男請求輕判無理由，將他依共同犯傷害致人於死罪判處有期徒刑9年，盛男不服提上訴，最高法院駁回確定。

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