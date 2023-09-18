大安警呼籲民眾，如果發現違規情況，應撥打110報案，但在處理糾紛案件時應保持冷靜，理性溝通，切勿使用暴力解決問題。（影片 / 大安警提供）

台北市大安區延吉街日前發生一起車輛違停標線人行道。轄區敦化南路派出所接獲報案後，隨即趕抵現場處理糾紛，經了解，邱姓駕駛將車停於標線行人道上等待友人上車，未料路人何男因見行人道被佔而心生不滿，竟直接爬上車頂踏破擋風玻璃，向何姓駕駛表示抗議，下來時甚至還摔傷了右腳。雙方最終一致提告究責，警方依規定受理，並轉交偵查隊，進行更深一步調查。

根據警方調查，一名邱姓男子（37歲）13日上午11時許，開車行經延吉街附近正要與朋友會面，故將車停於標線行人道上等待友人上車。未料過路人何男（47歲）因見行人道被佔據而心生不滿，竟直接爬上車頂踏破擋風玻璃向駕駛表達抗議，下來時，他甚至還摔傷了右腳。

警詢時，何男辯稱，礙於邱姓駕駛的車輛違停，他為此不得不越過車輛，一度造成不便，更強調他後來跳下車時，甚至造成右腳受傷。

最終，邱男對何男提告毀損，何男則怒告邱男過失傷害罪；警方依規定受理，並轉交偵查隊，進行進一步調查。

大安警呼籲民眾，如果發現違規情況，應撥打110報案，但在處理糾紛案件時應保持冷靜，理性溝通，切勿使用暴力解決問題。