大陸國家統計局等部門日前聯合發布《2022年全國科技經費投入統計公報》，數據顯示，為了關鍵核心技術的「攻關」，去年中國研究與試驗發展（R＆D）經費投入總量突破3兆，比上年增長10.1％。

公報數據顯示，2022年中國R＆D經費投入總量突破3兆，達到3兆0782.9億元（人民幣，下同）；比上年增長10.1％。按不變價計算，R＆D經費比上年增長7.7％。

中國R＆D經費從1兆提高到2兆用時8年，從2兆提高到3兆僅用時4年，大陸國家統計局社科文司統計師張啟龍解讀稱，這充分體現近年來中國以創新為第一動力、加快實施創新驅動發展戰略的成效。

從投入強度看，2022年中國R＆D經費投入強度（R＆D經費與GDP之比）為2.54％，比上年提高0.11個百分點，提升幅度為近10年來第二高。R＆D經費投入強度水準在世界上位居第13名，介於歐盟（2.2％）和OECD國家（2.7％）平均水準之間，與OECD國家差距進一步縮小。

企業、政府屬研究機構和高等學校是中國R＆D活動的三大執行主體；其中，企業對R＆D經費增長的貢獻達到84.0％。在規模以上工業中，高技術製造業R＆D經費6507.7億元，投入強度為2.91％，比上年提高0.20個百分點；裝備製造業R＆D經費1兆1935.5億元，投入強度為2.34％，比上年提高0.15個百分點。

與此同時，大陸的財政科技支出也穩步增長，以保障基礎研究、關鍵核心技術攻關等資金需求。2022年大陸國家財政科學技術支出為1兆1128.4億元，比上年增加361.7億元，增長3.4％。其中，中央和地方財政科技支出分別為3803.4億元和7325.0億元，佔大陸全國財政科技支出的比重分別為34.2％和65.8％。