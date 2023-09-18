劉姓男子酒駕，酒醒後聲稱不記得有撞警察與辱罵警員。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄29歲劉姓男子於日前酒後騎機車行經橋頭區成功路，他一路闖紅燈，看到警察後直接逃逸卻誤入橋頭拖吊場。劉男不甘伏法，情急之下竟騎車衝撞警方，造成林性員手腳多處擦挫傷，劉男落網後還以三字經辱罵警員。警員逮捕後依法送辦。

岡山分局橋頭所警員林姓與姜姓警員於9月14日晚間8時許巡邏時，發現一名男子騎乘機車在橋頭區成功路上一路闖紅燈直行，警方見狀立即鳴笛要求男子停車受檢。但這名男子直接右轉公園路打算鑽進小路躲避稽查，不料卻誤入了位置隱蔽的橋頭拖吊場。

警方表示，在逮捕過程中，劉男身上飄散濃厚酒味，情緒激動地以三字經辱罵警員。經酒測，劉嫌酒測值1.29，劉男說，他在岡山的住家裡喝了啤酒與高粱，之後要去大社區找朋友。劉男酒醒後聲稱自己喝到斷片，忘了有騎車撞警察與辱罵警察等細節，並表示對其所為感到後悔。

警方訊後，依公共危險、妨害公務及傷害案將劉嫌移送橋頭地檢署。另依道路交通管理處罰條例第53條、第60條，分別對劉嫌舉發闖紅燈及拒絕停車接受警方稽查而逃逸等違規事項。

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