大陸通訊設備巨頭華為突破美國封鎖，推出Mate 60系列搭載中芯7奈米晶片引發關注，華為輪值董事長徐直軍日前指出，只有堅持使用國產晶片，才能讓技術慢慢進步，他也坦言目前國產晶片與國外相比確實有差距，就如同「小學生面對博士生。」

根據陸媒第一財經報導，徐直軍日前在長沙舉行的「2023世界計算大會」發表演講時說，大陸要發展自己的處理器、作業系統以及資料庫，他提到，「如果我們的對手是博士水平，我們儘管是國產化的東西，但還在小學水平，那對方要攻擊和竊取資訊是相當簡單的。」

徐直軍認為，國產化不等於安全，只有把自己的能力提升，才真正具備安全的能力。他強調，雖然大陸生產的晶片、PC以及伺服器與國外產品仍有差距，「但如果我們自己不去用，落後永遠是落後，只有我們自己大規模去使用，才可能拉動和推動我們整個技術的進步、產品的進步。」

徐直軍也坦言，長期來說大陸運算將產業面臨很多挑戰，一方面，因為美國對大陸半導體產業長期進行出口管制和制裁，使得大陸半導體產業處於落後狀態，此外，由於美國出口管制，也導致我們獲取先進的晶片和運算系統存在挑戰，他呼籲大陸不應對美國放寬圍堵措施心存幻想。