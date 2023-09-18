一中五岔路口怎麼走？ 中警拆解給你看還有「這捷徑」。

說起「魔王等級」的五岔路口，台中市北區就有1處由三民、崇德、五權、錦南街等4條路匯集成不對稱的五岔路口，因車流量大、道路複雜，多數汽機車行經該路常開到錯亂甚至不慎違規造成交通事故，台中警二分局日前推出系列影片教授民眾如何正確行駛。

台中市警察局第二分局指出，北區由三民、崇德、五權、錦南街等4條路匯集的「五岔路口」，因鄰近有多間學校、中國醫藥大學附設醫院及中友百貨公司、一中商圈等，除造成該路口車流量大，且道路錯綜複雜，多數駕駛人行經此處對現場標誌標線之引導易產生錯亂，尤其機車騎士更常因為不熟悉兩段式左轉，導致車輛違規進而發生交通事故。

為使用路人行經該路口平安順暢，中警二分局特別針對五岔路口製作一系列交通宣導小短片，以機車駕駛人「第一人稱」視角方式拍攝，從三民、崇德、五權、錦南街口各路口方向進行「兩段式左轉」，教導民眾行駛間應注意的號誌及地上標線，讓更多機車騎士都能明確知道在五岔路口如何正確行駛。

中警二分局指出，教學影片內容影片也張貼於分局官方臉書及各社群上，讓網友可隨時透過點閱影片了解行車動線，另有小彩蛋分享，告知民眾可透過「捷徑」省去用路人多段二段式左轉的困擾。

中警二分局分局長周俊銘表示，五岔路口去年2月16日啟動科技執法，並推動各項路口安全改善措施，交通事故大幅下降，這次自製兩段式左轉宣導影片，就是希望機車騎士遵守相關交通規則，除了不讓荷包失血，讓交通更順暢，減少事故意外發生。