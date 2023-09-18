立委陳椒華（前中）18日針對6000萬顆進口蛋流向不明，親自前往農業部索取相關資料並要求說明清楚，捍衛民眾的食安。（趙雙傑攝）

陳椒華昨指有6000萬顆進口蛋去向不清，更直指農業部長陳吉仲逃避監督與說謊，今(18)日親赴農業部要求說明白、講清楚。然而農業部相關官員均不在部內，陳椒華強調非常遺憾與離譜。

針對陳吉仲日前表示將「將封存銷毀5402萬顆」進口蛋，各界痛批是要避免進口蛋爭議吹向國內食安問題並逃避監督。陳椒華要求農業部詢問封存在哪裡？何時銷毀？如何銷毀？也要求要去封存現場勘查，但農業部迄今沒有任何答覆。

陳椒華表示，比對農業部對外公布的資料，發現其實共有6000萬顆蛋下落不明、去向不清。依照農業部公佈的數據，庫存加工的進口蛋總共有8503.1萬顆，扣除用於加工的2583.6萬顆，有5919.5萬顆的進口蛋下落不明．農業部不僅迄今無法交代，也和陳吉仲放話講的封存銷毀5402萬顆，存在超過500萬顆的落差。

陳椒華於農業部前召開記者會說，要求農業部和陳吉仲交代清楚，進口蛋及流向引發這麼大的爭議，農業部不要逃避立法院的監督。請農業部說清楚，到底這封存地點在哪裡？如果真是封存在畜產會倉儲，請農業部帶大家去看封存地點，公開透明揭露進口蛋的流向絕對沒那麼困難。

記者會現場農業部國會聯絡人表示，今天部長、次長到負責業務的單位長官都在外面開重要會議，陳椒華則怒批農業部鬧空城，而農業部國會組更說業務單位都在忙而不願意提供，拿新聞稿搪塞讓人非常遺憾跟生氣。