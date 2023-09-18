台東縣「市售蛋品來源稽查專案」截至9月17日，稽查共計25家(82件)，尚未發現任何進口蛋。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

進口問題蛋掀食安風暴，部分蛋品流向下游蛋行及餐飲業被民眾吃下肚，台東縣雖無進貨問題蛋，但中央揭露資訊不完整，業者恐誤用問題蛋品廠商的貨源，台東縣政府除加強稽查外，今也函請農業部提供流向資料，目前計有7縣市提出此要求。

台東縣衛生局表示，在稽查過程中也發現，由於農業部沒有提供進口商下游流向的資料，稽查時只憑業者手上國產業者來源的單據，無法得知這些國產業者的上游是否為進口業者或是不法標示的廠商來源。

台東縣府今函請農業部提供流向資料，另有基隆，新北、桃園、新竹市、台中、雲林及花蓮等7縣市也同時要求農業部提供流向資料。

台東縣衛生局自13日即啟動「市售蛋品來源稽查專案」，針對賣場、攤商、蛋品製造業及餐飲業等加強稽查，假日不休息截至9月17日，稽查共計25家(82件)，雞蛋來源大多是本地牧場，零星來源為屏東、高雄、台南、嘉義、彰化、花蓮等國產牧場，目前尚未發現任何進口蛋。

另外針對液態蛋使用業者追查進貨來源，暫無查獲使用問題進口蛋；衛生局也同時於早餐店、菜市場、大賣場等場域積極宣導正確蛋品標示。