特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）狂人性格鮮明，近日上市的傳記揭露，馬斯克過去曾多次在特斯拉研發自動駕駛的過程中，因實驗效果不如預期，甚至差點失去性命，而對特斯拉工程師飆罵，但工程師卻反控馬斯克想省錢，才讓安全性降低。

綜合外媒報導，馬斯克2015年親自駕車測試自動駕駛功能，在405號洲際公路上有一個彎道，由於路面車道線已經褪色，導致使用光學感測器識別的Autopilot無法識別，汽車突然轉向「幾乎撞上」迎面而來的車輛。

此事讓馬斯克氣得衝進辦公室大罵工程師，要他們想辦法解決此問題，這種狀況時不時就會發生，工程師們雖然無奈，卻也不得不盡量完成馬斯克的要求。

然而，工程師雖建議特斯拉應該加裝光學雷達以輔助感測器，才能有效解決自動駕駛的安全問題，但馬斯克聽不進來，嫌棄多裝雷達將增加成本，太貴又沒有任何必要，始終無法改變馬斯克的想法。

馬斯克與下屬之間的互動也突顯他的個性，撰寫馬斯克傳記的作家艾薩克森（Walter Isaacson）就提到，馬斯克受到童年陰影與父親強烈的控制慾驅使，擁有惡魔模式，這樣的性格讓他在工作上擁有超高效率，但待人卻十分苛刻、嚴格。