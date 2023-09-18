鍾小平（左）及徐巧芯（右）到台北地檢署告發陳吉仲瀆職。（林偉信攝）

【全程字幕】蘇貞昌力挺陳吉仲成「太上皇」？ 徐巧芯狂酸：陳建仁是傀儡嗎 @ChinaTimes

進口蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲因此被外界罵翻，行政院證實，陳昨（17）日曾請辭，但獲慰留，此外，在事發第一時間，行政院前院長蘇貞昌否認了相關消息。對此，國民黨台北立委參選人兼市議員徐巧芯除嘲諷，蘇貞昌根本是最大的干政者、太上皇，也點名，陳吉仲的去留現在成了新潮流系與英系、蘇系的戰爭。

蘇貞昌昨受訪表示，陳吉仲還沒提出辭職書，總統蔡英文也還沒要他辭職，就有人急著放話、操作，這非常惡劣，他提到，他所知道的陳吉仲勇於任事，為全台灣做很多功勞，希望大家多替陳加油，「不過老實說，我知道他現在已經被弄得身心俱疲。」

徐巧芯今陪同同黨台北市立委參選人兼市議員鍾小平，前往北檢提告陳吉仲瀆職時受訪表示，民進黨的派系政治實在太可怕了，她嗆問，蘇貞昌在陳吉仲傳出請辭消息時，第1個跳出來否認，「他現在成了太上皇、地下院長，而陳建仁則成魁儡了嗎？」

徐巧芯直言，蘇貞昌在第一時間跳出來說話，非常違反台灣的民主政治，既然他已經下台，就不應再干政，她狠酸，近日「干政」相關問題成為了外界熱議焦點，想不到最大的干政者，竟是已卸任行政院長的蘇貞昌，而陳建仁則成了牽線木偶。

徐巧芯也認為，陳吉仲的去留現在成了新潮流系與英系、蘇系的戰爭，雖然新系是唯一要陳下台的勢力，但也只是想藉著犧牲陳，去掩護己方陣營的畜產會董事長林聰賢。