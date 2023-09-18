許富凱日前受邀「Taiwan Plus」音樂節首日壓軸演出。（何樂音樂提供）

許富凱在台上想起爸爸忍不住落淚。（何樂音樂提供）

許富凱此行把握空檔到處走走。（何樂音樂提供）

金曲歌王許富凱16日受邀「Taiwan Plus」音樂節首日壓軸演出，他以一身咖啡色雅痞西裝帥氣登台，先用台語舞曲〈含淚跳恰恰〉炒熱現場氣氛，再以日文向全場樂迷打招呼；他為這次演出精心準備8首好歌，其中3首為日文歌，獻唱巨星鄧麗君名曲〈我只在乎你〉日文版，引來現場民眾圍觀拍手叫好，而終於圓夢來到日本演出，也讓他直呼好緊張。

台語歌突破語言隔閡，唱到新歌〈南風〉時，他突然哽咽當場淚灑舞台，許富凱紅著眼眶說：「這首歌讓我想到家鄉、親情，想起爸爸從小時候一路教導我唱歌，也教我唱日文歌曲，今天來日本站在舞台上時內心特別感動。」最後以快歌〈YMCA〉帶動全場，台下櫻花妹們開心唱和搖擺，他也盡情享受這難得時刻：「這次不是來觀光，而是用歌手身分來演出，是自己新的里程碑，終於在東京這座城市插旗了！」

17日是許富凱36歲生日，適逢剛好在日本工作，他特別體驗了道地「一升餅」祝賀方式，把重達2公斤的麻糬背在身上，象徵一生順遂平安的寓意，他把這重量級「那一包」祝福變成穿搭單品，在上野公園玩起時尚擺拍相當逗趣；台灣粉絲特別揪團飛來東京力挺偶像，更有粉絲把人生第一次出國獻給這次、還有來自名古屋粉絲特別前來，鐵粉們偷偷製作了紅色應援布條為壽星慶生，在現場大唱起生日快樂歌。

他也把握空檔到著名經典澀谷SKY朝聖，看夜景、品嚐道地串燒，並前往阿美橫町商店街大啖美食、開心吃蛋糕慶祝生日，他許下願望：「希望每次來日本可以工作又能好好玩、闔家平安賺大錢！」壽星在日本放鬆遊憩，不僅開心在遊樂場夾娃娃機，吃宵夜時看見日本街頭藝人在辛苦賣唱，大方打賞給予鼓勵、被對方演唱日本電視劇插曲〈粉雪〉打動。