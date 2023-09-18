國民黨台北市議員、立委候選人張斯綱18日在臉書發文痛批「蘇貞昌你哪位？」，直言行政院長陳建仁只是傀儡，閣員任用去留還是蔡英文總統說了算。他也提到巴西雞蛋事件爆發後，揭露許多民進黨政府秘辛，農業部長陳吉仲官位更是不可動搖，考慮送一副寫有「蛋怨人長久」的牌匾給陳。

張斯綱寫道，陳建仁組成內閣時，許多閣員仍是沿用前任行政院長蘇貞昌的內閣成員，了無新意。他也批評，上周各大政論節目指稱新竹市長高虹安男友干政，是「地下市長」，結果在行政院卻連蘇貞昌都不曾離開過，冒出個「地下院長」，反問綠營這算不算踩到紅線。

張斯綱表示，當初九合一大選綠營大敗，蘇貞昌辭去行政院長職位，但蔡蘇體制仍然把持國家大政，賴清德玩得很開心，但蘇貞昌的刀子還架在他脖子上，對於陳吉仲逐漸成為選情破口，也無能為力。

張斯綱承諾，若是當選立委，一定強力要求農業部公開今年雞蛋進口所有資料，包括超思得標審查紀錄及蛋流金流等，同時要求農業部及中央畜產會將相關人員移送法辦。他也表示，民進黨立委吳思瑤至今未曾對超思、臭蛋事件發言，是覺得這些弊端合理、好棒棒嗎。