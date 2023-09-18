奧丁丁集團宣布於 Shopify 應用程式商店，正式上架一站式金流整合服務 OwlPay 應用程式，提供全球 Shopify 商家一鍵同步訂單及供應商資訊至 OwlPay 平台，並可依產品金額比例計算付款予供應商的金額等功能，接著於 OwlPay 平台即可完成供應商與訂單管理、對帳審核與跨境支付等手續，合作供應商更可於 OwlPay 同步確認帳務資訊，滿足供應商與帳務管理雙重需求，有效簡化既有繁複帳務流程，提升財會作業效率。

對業務規模持續拓展的 Shopify 商家而言，如何迅速付款予全球供應商更是一大難題， OwlPay 的一站式金流整合服務提供法幣、穩定幣、數位企業卡等多元跨境支付管道，商家可依付款需求設定對應支付形式，以更快速度與更便宜的手續費，輕鬆將貨款支付至超過 200 個國家地區的供應商，別於以往電匯交易需支付 30 美元手續費、經數個工作天到帳，每筆跨境交易最低僅 6 美元起，最快還可實現當日到帳，大幅降低跨國匯款交易成本。

OwlPay 全球銷售副總郭姿吟表示：「Shopify 是全球最多商家使用的商務平台， 2022 年商品銷售總額（GMV）更高達 1,970 億美元 ，因此我們在 Shopify App Store 上架 OwlPay 應用程式服務，為商家提供順暢實用的付款解決方案， 30 日免費試用讓商家得以將供應商與訂單資訊一鍵同步至 OwlPay 平台，而 OwlPay 本身提供公開透明的 SaaS 系統費與交易手續費，以及供應商與訂單管理、對帳審核與跨境支付等多項便利功能，將為全球 Shopify 商家實現完善、便捷的供應商付款管理體驗。」

奧丁丁集團長年深耕區塊鏈技術與電子商務，深知眾多供應商、跨境支付頻率高的企業常面臨內部繁瑣對帳流程、人力與時間成本高昂等痛點， 2021 年推出奧丁丁支付 OwlPay ，提供全球企業一站式金流整合服務，涵蓋供應商與帳務管理、整批匯款、自動化付款等服務，更攜手多家國際金融機構夥伴提供多元跨境支付管道，推出至今獲眾多具跨境交易需求的企業採用，用戶遍佈美國、新加坡、香港、台灣等地，涵蓋電商、食品、物流、旅遊、進出口貿易等產業。

OwlPay提供全球商家一站式金流管理、便捷跨境支付體驗 於Shopify應用程式商店上架

奧丁丁集團商務長王剛和分享 OwlPay 下一步發展規劃：「我們將陸續開發第三方支付、付款連結等更多功能，並持續與各國金融機構洽談合作，於符合各國法規情況下，提供更全面的全球企業金流收付款服務，接下來預計將 OwlPay 推廣至日本、歐盟等地，甚至拓展至銀行基礎建設較不發達的非洲、印度等地區，由 OwlPay 攜手金融機構提供多元金流收付管道與資訊流一站整合，共同擴大跨境交易生態系，為解決全球企業跨境支付痛點、全球實現普惠金融助一臂之力。」

此外，為持續拓展 OwlPay 全球服務範疇，奧丁丁集團積極落實各國合規佈局，包括取得美國財政部金融犯罪執法局的貨幣服務業登記，更自 2021 年起陸續向美國 35 州監管機構申請資金支付執照，並已獲得 27 州合規許可，為亞洲企業中取得 MTL 執照之領先者之一，可於當地合法從事法幣與穩定幣相關交易業務，充分展現奧丁丁集團積極落實合法合規、與美國監管機關合作之決心，更攜手全球頂尖的 AML、KYC 服務供應商，為用戶保障交易安全性並防制金融犯罪等不法操作，致力成為最安全且合規的跨境支付服務。

英國市場研究機構 Juniper Research 指出，全球 B2B 跨境交易總額將於 2024 年底突破 40 兆美元 。奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱分享：「隨著全球跨境交易規模持續擴大，我們看好 OwlPay 服務的全球市場潛能，近年陸續完成專業法遵團隊籌組、完整 AML 架構建立、美國金融監管執照申請， 2023 年也已著手申請日本監管執照，下一步合規佈局將鎖定新加坡、歐盟，積極加速 OwlPay 全球佈局，目標於各國法規允許下，以多元支付管道提供各國企業進行更快速、更實惠的跨境付款，成為全球政府機關、金融機構與企業用戶最信賴的合作夥伴。」