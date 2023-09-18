吉利漲升2.2%，在藍籌股中表現最佳。

恆生科技股指數下挫1.16%，成分股普遍下跌，僅舜宇光學漲0.67%。比亞迪電子跌3.1%，表現最疲弱。

內房股陷入劇烈震盪，恒大稍早前一度狂瀉25%，但目前倒升5%。碧桂園暫漲0.9%，融創大漲逾12%。

陸媒報導，恒大金融財富管理多名人員遭刑事強制調查，稱該恆大旗下公司在業務過程中涉嫌非法集資，一旦進入刑事立案階段，相關涉案資產將被查封與凍結。

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