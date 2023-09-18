農業部長陳吉仲。（中時資料照）

巴西進口蛋爭議延燒半個月，國民黨今召開記者會，質疑農業部長陳吉仲讓超思爽賺3800萬，卻讓全民慘賠4.3億，而身為小英男孩以及整個蔡蘇體制下，前閣揆蘇貞昌要力保陳吉仲負「仲」前行，而民進黨總統參選人賴清德所屬新潮流卻希望趨「吉」避凶，現在陳吉仲沒有請辭跡象，第一次看到沒有本事卻這麼愛當官的人，因此將發起全國張貼「票投民進黨，就是支持陳吉仲」的布條，讓全民共同檢驗。

桃園市議員凌濤表示，整個食安的破洞及疑慮，陳吉仲沒有向人民說道歉，卻為了保住官位，向行政院高官先致歉。他強調，大家關心進口蛋液的流向，陳吉仲沒有清楚說明、遮遮掩掩，現在卻傳出，陳吉仲中午要向執政黨黨團進行專案報告，「厲害了我的黨，偉大了我的黨」，只有執政黨能獲取專案報告的資料，所有人民都被蒙在鼓裡。

凌濤指出，傳出陳吉仲請辭後，蘇貞昌就說這是有心人釋放的消息，讓外界解讀民進黨正在進行激烈的政治派系鬥爭，罔顧人民的食安，陳吉仲的官位好像有包膜，再次延長保存期限，因此將發起全國串連張貼「票投民進黨，就是支持陳吉仲！」的布條。如果民進黨執意不聽，要力保陳吉仲的官位，從現起將在全國掛上這布條，讓全民共同檢驗。

高雄市立委參選人李明璇公開銷毀雞蛋的成本指出，巴西蛋與其他蛋成本相加後為4.3196億元，全台灣人民納稅錢就被陳吉仲、民進黨政府通通直接丟到堆肥裡，並痛批陳吉仲上演一齣讓人看不懂的請辭戲，「他的請辭是為了被慰留嗎？」第一次看到一個這麼沒有本事，卻這麼愛當官的人。

台北市議員柳采葳指出，農業部遲不公布有問題蛋的流向，讓人合理懷疑，農業部是不敢拿出資料，因為一拿出來就會發現問題更多，甚至有沒有可能是民眾已經把這些臭雞蛋、壞雞蛋吃下肚了。

院長認為他有權責把問題說清楚表示，政府帶頭進行「失控的源頭管理」，讓整個台灣陷入食安危機，若繼續把票投給蔡政府，投給民進黨，投給賴清德，恐怕不只是食安問題了，連人民吃到有問題的食物，民進黨政府只會雙手一攤，說是你自己的問題，不是政府的問題。