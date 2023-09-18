「全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾基金會」警告，氣候變遷和衝突正在打擊對抗3種最致命傳染病的努力。

根據「全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾基金會」（Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria）今天發布的2023年報告，國際對抗這些疾病的行動一度受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重影響，現已大致恢復。

然而，「全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾基金會」執行董事桑茲（Peter Sands）表示，氣候變遷和衝突帶來的挑戰日益嚴峻，如不採取「特殊措施」，全世界可能無法實現在2030年前消滅愛滋病、肺結核和瘧疾的目標。

但他說，也有正面的一面，例如在2022年，「全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾基金會」投資的國家中，有670萬人接受肺結核治療，比以往任何時候都多，較上一年增加140萬人。基金會還協助2450萬人接受愛滋病治療，並分發了2.2億頂蚊帳。

儘管如此，「全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾基金會」在報告附帶的聲明中表示，由於有相互關聯和相互衝突的危機，包括氣候變遷，在疫情過後重回正軌變得更具挑戰性。

例如，瘧疾在非洲高原區擴散，過去這些地方冷到不適合攜帶致病寄生蟲的蚊子生存。報告指出，洪水等極端氣候讓衛生服務不堪負荷，人們失去家園，導致感染激增，許多不同地方的治療也因此中斷。

報告還說，在蘇丹、烏克蘭、阿富汗和緬甸等國家，由於局勢不安全，就連接觸弱勢社群都是莫大的挑戰。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120918