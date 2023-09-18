擁有45萬訂閱數的YouTuber「小象愛出門」被爆出在網路上刊登旅遊訊息，疑涉違法經營旅行業務，觀光署已經依法裁罰。旅遊業者表示，包括網紅或地方文史工作者等自行招攬、經營旅行業務，其實都已經違反旅行業管理規則；呼籲民眾還是要找正規旅遊業者，若有旅遊糾紛也有救濟或申訴機制。

有民眾於去年11月向觀光局（現在是觀光署）反映，YouTuber「小象愛出門」在網路上刊登旅遊訊息，疑涉違法經營旅行業務，觀光局回函「經查違規情事屬實，本局依法裁罰」。「小象愛出門」則表示，針對觀光署處分，目前正在行政救濟中。

觀光署署長周永暉今（18）日在「2023日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」記者會後接受聯訪表示，確實有此個案，類似情況觀光署會去稽查，很多民眾也會來檢舉，觀光署一定會處理。他並呼籲民眾一定要找合法旅宿跟旅行社，以做好個人保障。

旅行品保協會公關主委李奇嶽表示，《發展觀光條例》 和《旅行業管理規則》中，包括個人或是公司行號等非旅行社業者不得經營旅行業務，不得對外公開招攬旅行團，執行旅行相關業務。最近發現非常多網紅、部落客或是Youtuber在網路上 以所謂「達人帶路」、「Youtuber帶路」等名義帶大家去旅遊，其實已經違反《旅行業管理規則》。

李奇嶽補充，另外還有地方創生、地方文史工作等也利用同樣方式招攬旅行團到當地旅行，也是有違法的情況。他呼籲民眾要跟合法的旅行業者交易，一旦發生旅遊糾紛時，也有旅遊責任保險、品保協會申訴制度、旅行社品質保證金等各種機制，可以給旅客較好的保障。

另一種情況是去海外自行參加海外旅行團，或是標榜國外當地成團，用國外業者在國外招攬。李奇嶽說，如果將來旅遊過程中有任何糾紛，台灣的法令無法給予任何救濟，旅客必須自己去跟國外業者打官司。像現在有很多國際訂房平台、訂機票網站，如果有任何消費糾紛，台灣的法院不可能去找國外業者做法律訴訟，民眾必須自己跨海打官司，這一點也要請消費者留意。