進口雞蛋爭議持續延燒，傳農業部長陳吉仲請辭未獲准，行政院副院長鄭文燦今天表示，行政院長陳建仁認為，陳吉仲還是有相當大的權責須把問題說清楚，目前農業部、食藥署啟動聯合稽查，農業部也把資料準備好，交給地方政府及食藥署確保流向。

鄭文燦表示，陳建仁認為，目前有關進口雞蛋的說明，陳吉仲還是有相當大的權責需把問題說清楚，目前農業部及食藥署啟動聯合稽查，經銷商，包括洗選中心，都是可以稽查的，農業部也把資料準備好，交給各地方政府以及食藥署，可以確保進口雞蛋的每一個流向。

他說明，目前分為3部分，第一個部分是3月到5月之間，主要是殼蛋，第二部分是加工業者做加工蛋、液蛋，第三部分是庫存，數量都是可以稽查的，希望透過稽查，讓消費者安心。

鄭文燦說，目前進口雞蛋的檢驗程序，在海關由農業部防檢局以及食藥署進行防疫檢查以及衛生安全檢查，合格才能放行，目前市面上的稽查，主要以安全期限等等為主。

前行政院長蘇貞昌說蛋寧可進口多，不要發生蛋荒、價格飆漲。鄭文燦說，雞蛋流向大概有50幾個單位都有資料可以查核，農業部也提供給食藥署、地方政府，都可以稽查流向。

鄭文燦提到，雞蛋總進口數量，3月到7月大概是1億4000多顆，大概是台灣能使用雞蛋有6天多，庫存大概是3000萬顆，是大約一天半的使用量，以這樣的數量，合理調配的話，一方面可以滿足所需，二方面也可以讓蛋價平穩。

對於立委質疑鄭文燦不到立院備詢，鄭文燦則說，行政院的院長以及部會首長到立法院備詢，是按照《立法院職權行使法》，一切都尊重立法院，這個是行之有年的制度，我們按照制度而行。