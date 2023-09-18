香港餐飲界傳奇人物、大班樓創班人葉一南，將來台與「亞洲最佳女主廚」陳嵐舒聯手，推出「四手饗宴」，融合台灣在地食材，同時匯集港、法元素，未演先轟動，不少老饕爭相走告，期待這場味蕾盛會。
位在香港中環的大班樓，2021年被評為亞洲50大餐廳之首，享「亞洲第一中菜」美譽，創辦人葉一南來台客座，和「le beaujour 芃卓」廚藝總監陳嵐舒攜手。不同一般聯手餐會常見的各自主理，這次的每一道菜餚，都是葉、陳兩人共同精心設計。
「四手饗宴」於10月1日晚間展開，限量席次預計9月22日開放預訂。
香港餐飲界傳奇人物、大班樓創班人葉一南，將來台與「亞洲最佳女主廚」陳嵐舒聯手，推出「四手饗宴」，融合台灣在地食材，同時匯集港、法元素，未演先轟動，不少老饕爭相走告，期待這場味蕾盛會。
位在香港中環的大班樓，2021年被評為亞洲50大餐廳之首，享「亞洲第一中菜」美譽，創辦人葉一南來台客座，和「le beaujour 芃卓」廚藝總監陳嵐舒攜手。不同一般聯手餐會常見的各自主理，這次的每一道菜餚，都是葉、陳兩人共同精心設計。
「四手饗宴」於10月1日晚間展開，限量席次預計9月22日開放預訂。
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