韓國海關表示，上個月日本出口到韓國的海鮮商品只有781萬美元，較去年同期大減34.8%，不僅跌幅是今年以來最大，進口金額也創兩年以來最小。至於數量方面，約為1,622噸，也年減24.9%。

8月24日，日本開始將福島核汙水排入太平洋，雖然找來聯合國的IAEA（國際原子能機構）背書，但還是有許多人認為，這些經處理過的水對大自然生態還是具有汙染性。

韓國官方統計，今年前8個月，日本海鮮進口金額年減2.5%至1億美元左右，進口量也下滑11.3%至17,480噸。不過，在韓國消費者在反日情緒淡化下，8月份日本出口至韓國的啤酒反而有增無減。

8月份從日本進口的啤酒飆增近4倍至748萬美元，數量也狂增3倍多至8,644噸，雙雙重寫新高。今年前8個月，日本啤酒進口金額年增2.5倍至3020萬美元，進口量也大增2.38倍至36,565噸。