產業組織Make UK預計，今年製造業產出將下跌0.5%，較此前預測的下跌0.3%更為嚴重；2024年將只成長0.5%。

Make UK的主管Verity Davidge說，由於加息、生活成本和海外市場放緩此三項因素，嚴重削弱了競爭力，製造商們看到經濟活動急劇放緩。

工廠的前景黯淡，是符合對英國整體經濟前景的看法。Make UK預計，今年英國經濟將成長0.5%，2024年為增長0.4%。

上周公布的英國官方數據顯示，在公部門罷工和異常多雨的天氣拖累之下，英國七月的經濟萎縮幅度超出預期，達到0.5%。

資助Make UK進行調查的BDO主管Richard Austin說，有觀點認為，英國央行的升息和遏制通膨計畫正在奏效。「但令人吃驚的是，本季度經濟指標下降的幅度，此突顯出英國製造業放緩的程度」。

Make UK的季度調查顯示，製造業產出是自新冠疫情期間2020年第四季以來，最疲弱的表現。製造企業回報指出，招聘計畫的降幅為2016年公投脫歐以來最大的降幅，訂單增速為2020年第四季以來最低。