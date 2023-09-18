進口蛋問題由桃園率先查出，桃園市長張善政表示，在民進黨現在執政，實在看不出有什麼頭緒的情況之下，我們所有縣市都要靠自己自立自強。張善政說，出現雞蛋疑慮後，衛生局、法務局消保官還有農業局聯手清查，不靠中央。
張善政表示，在民進黨現在執政，實在看不出有什麼頭緒的情況之下，我們所有縣市都要靠自己自立自強。
他又說，所以當初出現了一些雞蛋的疑慮後，我們衛生局、法務局消保官，還有農業局就聯手一直在清查，我們桃園自己把自己的食安掌握好，不靠中央。
進口蛋問題由桃園率先查出，桃園市長張善政表示，在民進黨現在執政，實在看不出有什麼頭緒的情況之下，我們所有縣市都要靠自己自立自強。張善政說，出現雞蛋疑慮後，衛生局、法務局消保官還有農業局聯手清查，不靠中央。
張善政表示，在民進黨現在執政，實在看不出有什麼頭緒的情況之下，我們所有縣市都要靠自己自立自強。
他又說，所以當初出現了一些雞蛋的疑慮後，我們衛生局、法務局消保官，還有農業局就聯手一直在清查，我們桃園自己把自己的食安掌握好，不靠中央。
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