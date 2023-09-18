農業部長陳吉仲昨晚傳請辭被慰留，南投縣長許淑華今痛斥「一個政府竟然可以無能到這種地步！」一個簡單的缺蛋議題衍生到「去職止血」戲碼，她要陳吉仲跟民眾說清楚，也請大家檢視「他有沒有能耐當這個部長？」

陳吉仲17日晚間傳出為進口巴西蛋問題「請辭獲准」，4小時候行政院卻澄清「請辭獲慰留」，引發政壇爭議，縣長許淑華18日指出，中央先是民生用蛋政策沒管好導致台灣缺蛋，緊急進口蛋又發生鉅額補貼超思公司引發生意，超思爭議還未說清楚又爆發進口蛋過期、誤標有效期限，最後還要政府編列大筆預算去銷毀過期蛋，忍不住怒斥「這個政府真的讓我們所有地方公務人員疲於奔命！」

「不懂我們民眾竟然可以縱容我們政府可以有這樣的作為！」許淑華認為，身為農業部長當然要負起所有責任，因為一個國家需要的民生物資要達到均衡， 都要在前一年就盤點出來下一個年度缺乏什麼物資，才能是先擬定進口出口達到平衡，台灣發生缺蛋問題顯然農業部沒有盡到責任。

為了亡羊補牢，農業部緊急進口蛋，但是進口後又被發現有些利益問題，「先是拿高額預算補貼，最後因為滯銷竟還要花大筆預算去銷毀，這些全部用的都是人民的納稅錢！如此重大政策錯誤，農業部長竟至今還不道歉！」

許淑華認為，陳吉仲請辭獲慰留，後續責任必須說清楚，她要求陳吉仲不該只是跟立法院專案報告，他也該跟民眾說清楚，為何進口這個蛋，為何放到過期還要編預算銷毀，她不解「一個政府無能到這種地步！」她認為中央別想藉陳吉仲去職「斷尾求生」、「去職止血」，而是應該要求陳吉仲對全民說清楚並去解決問題。

許淑華說，她到現在還是不了解「為何在一個蛋的民生問題，竟然可以衍生這麼久的風波？」她說，陳吉仲如果願意接受慰留，大家可以好好關注他如何解決後續問題，也提醒大家應該繼續關注「到底部長有無能耐擔任這個職務？」