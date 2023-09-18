進口蛋風波延燒，農業部長陳吉仲數度請辭被慰留，立法院民進黨團副書記長洪申翰表示，了解陳吉仲的都知道，陳是勇於承擔、勇於負責的部長，這點不需要質疑。（截自民進黨團直播）

進口蛋風波延燒，農業部長陳吉仲數度請辭被慰留，民進黨立法院黨團今開記者會回應，立法院民進黨團副書記長洪申翰表示，了解陳吉仲的都知道，陳是勇於承擔、勇於負責的部長，這點不需要質疑，還是希望陳被慰留後負起該負起的責任，面對不實的質疑、扭曲，應該大力有效澄清，所有問題都可以在行政院專案報告上直球對決，好好說明。

洪申翰說，回顧雞蛋進口專案，台灣今年上半年碰上緊急挑戰，市場上有價格哄抬、缺蛋的狀況，在野提出很多批評，但進口雞蛋專案經過幾個月施行，平息當時的市場亂象、價格哄抬、黑市囤蛋，有效緩解雞蛋匱乏的專案，彰顯這是有成效的專案。

洪申翰表示，雖然專案執行還有可以調整、優化的地方，應該校正，但農業部也對在野黨提出的質疑一一澄清說明，這段時間看到很多疑問不是出於理性討論，而是惡意扭曲，希望陳吉仲被慰留後，負起該負起的責任，面對不實的質疑、扭曲，應該大力有效澄清，該改正的也須改正。

民進黨團幹事長劉世芳說，當時台灣缺蛋問題，進口國外安全蛋的公共政策受到各黨團支持，農業部第一時間都有解決本土蛋農或消費者食安部分，針對執行面上有若干疑慮，包含進口蛋消費、洗選、標示、稽查等方面，他們也強烈要求食藥署、部會直球對決，將執行面上缺失向國人好好說明清楚。

至於陳請辭是否是因派系鬥爭問題，劉世芳說，地方上跑行程沒有聽過這樣的訊息，沒有聽過派系鬥爭，府院黨都好好分工合作，處理進口蛋問題；洪申翰說，少數媒體將事件扯入派系鬥爭問題，但卻讀不出邏輯、看不出關聯，揣測的依據是什麼？用這個模糊公共議題的討論，意義不大。

對於是否會衝擊賴清德的選情，劉世芳說，站在民進黨上，大家都是一體的，行政上出現狀況都會一起承擔，民調的新鮮度不會超過72小時，目前為止賴的選舉行程還是按照原來的，一開始大家說躺著選，但賴昨天行程就超過10場，持續尋求支持。