農業部長陳吉仲昨（17）日傳出請辭消息後，前行政院長蘇貞昌認為是有人急著放話操作，非常惡劣。行政院隨後回應，沒有所謂「請辭獲准」的情況。媒體人羅旺哲直言，陳吉仲的請辭就是一場戲，兩大男主角陳吉仲跟蘇貞昌，展現在民進黨內的「份量」，拆彈黨內逼宮壓力。

羅旺哲今在臉書以「陳吉仲的請辭，就是一場戲」為題撰文，且是在蘇貞昌出來批「放話」後，這齣戲才真相大白。羅旺哲直言，政府沒要為蛋蛋之亂負責，因為他們看的是「政治問題」。

羅旺哲進一步解釋道，蘇貞昌出來說「有人急著放話、非常惡劣」這句話，才是陳吉仲心中想要講的，但陳吉仲卻不能對外說，這番話對民進黨起了「招魂」作用，包括吳音寧等人紛聲援陳吉仲，讓蛋蛋問題，形成政治問題，最後政院再出來說陳吉仲僅是口頭道歉，但沒准辭。

羅旺哲直言，這齣戲的兩大男主角陳吉仲跟蘇貞昌，都展現了他們在民進黨內的「份量」，直接拆彈了黨內逼宮壓力，不只演給全民看，更演給黨內看。羅旺哲斷言，要陳吉仲道歉，恐怕成為「天方夜譚」，因為民進黨從頭到尾都不覺得有錯。而這齣戲後，陳吉仲的官位會坐得更穩，未來坐得更大、更高都不意外。