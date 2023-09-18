印度詩人、今年台北詩歌節駐市詩人碧娜。（蔡佩珈攝）

今年台北詩歌節將在9月23日至10月7日登場，以「詩生萬物」為主題，邀請印度詩人碧娜擔任駐市詩人，並推出講座、音樂演出等多場活動，像是泰國、日本、法國、香港等多國詩人將來台舉辦一系列講座、規畫5位本土詩人騷夏、隱匿、潘家欣、羅毓嘉及鄭琬融在咖啡廳與讀者對話與交流。

台北詩歌節策展人楊佳嫻介紹，「詩生萬物」代表詩帶領大家重新看待世界，使萬物重新生長，也象徵新冠肺炎疫情後萬物蓬勃生氣、萬物生長的意象。此外，由於台北市擁有咖啡館文化，今年特別安排詩人駐咖啡廳，與讀者親密互動。

策展人鴻鴻則指出，今年詩歌節有別以往邀請更多國詩人來台，尤其香港詩人近年與台灣關係緊密，相信其作品能反映台灣當下動態及世界思想。

駐市詩人碧娜詩作則已被翻譯成西語、法語等6國語言，她也是全球性藝術與思想雜誌《國際藝廊》創辦人，長期透過文字為多項議題發聲。

碧娜分享，她原本對台灣的印象僅止於「經濟島」，2014年親自到訪後，發現台灣民眾溫文爾雅，也有規畫良好的都市空間，實在耳目一新，也發現當地有著日本殖民留下的文明與禮貌，以及有別於日本、中國大陸的自我認同感。

她也指出，這次待在台灣的時間更長，期盼未來能遇到更多詩人，每天都能學習到新事物，尤其能與當地民眾交流，想必會是很棒的經驗。

文化局表示，碧娜將在9月24日與馬來西亞旅台詩人馬尼尼為、潘家欣參與講座「女人與詩的簡史」，也由於她是電影《波濤最深處》被攝者，會在9月30日的特別放映會與導演對談，一同梳理亞洲女性處境。