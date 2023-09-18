歐盟今天提出一份緊急計畫協助義大利處理過去一週自北非湧入義國南部拉姆培杜薩（Lampedusa）島的大量移民。根據聯合國資料，上週已有約8500人抵達拉島，人數創新高。

法新社報導，義大利拉姆培杜薩（Lampedusa）島上尋求庇護的人數激增，再度引燃歐洲各國就如何應對每年上萬移民湧入、責任分攤等議題的激辯。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）訪視拉姆培杜薩島，提出10點計畫協助義大利處理危機時說：「非法移民是歐洲面臨的挑戰，需要歐洲來找處解方。」

根據聯合國移民機構表示，自9月11日以來已有約8500人分乘約200艘船抵達拉姆培杜薩島，湧入的移民超過島上全部人口。

拉姆培杜薩島是義大利最南端的島嶼，長期以來一直是北非移民船隻的登陸熱點。官員們表示，當地移民中心最多僅可容納400人，本週已經人滿為患。拉島上的移民中心是由義大利紅十字會負責。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在島上與范德賴恩舉行的聯合記者會上稱她們正盡一切努力。

梅洛尼還說：「歐洲自身所冀求的未來，如今在此地受到威脅，而歐洲的未來取決於應對重大挑戰的能力。」她呼籲歐盟夥伴承擔更多的移民責任。

義大利紅十字會指出，儘管預計今天會將移民轉送，但轉送西西里島和義國本土的速度跟不上湧入的移民。

拉島當地心生不滿的居民紛前往機場等候抵達的官員，一度揚言阻擋他們的車隊。當地一名漁民告訴梅洛尼「我們已受夠這個島被政客們拿來當舞台」。

范德賴恩表示，歐盟對義大利提供的援助計畫，包括增加對歐盟庇護署（EUAA）和歐洲國際邊界管理署（Frontex）登記新移民的量能。

增加的措施包括指紋採集和面談，以確保移民被引導至適當的主管當局。

歐盟還將根據一項分擔移民責任的計畫，加強協助尋求庇護者自義大利前往其它歐盟成員國，特別是婦女和無人陪伴的未成年人。

但歐盟的移民分擔計畫遭部分成員國抵制，其中由右翼執政的波蘭和匈牙利反對最烈；歐盟重量級成員德國本週也表示，他們已停止接納按歐盟計畫前來的移民，因為義大利未能履行歐盟規定的義務。

今年迄今抵達義大利海岸的移民已超過12萬7000人，幾乎是去年同期人數的兩倍。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1120918