花蓮縣政府基於0至5歲是學習語言的黃金時段，9年開始培育「族語保母」，迄今已核定72人，今年將再加入22名生力軍，投入傳承族語的重要行列。（花蓮縣政府原民處提供／羅亦晽花蓮傳真）

隨原住民族語言逐漸流失，語言傳承備受重視，花蓮縣政府基於0至5歲是學習語言的黃金時段，9年開始培育「族語保母」，迄今已核定72人，今年22名生力軍經口試測驗及12小時的保母專業知識訓練後，將加入傳承族語與文化的重要行列。

縣府原住民行政處代理副處長徐采瑤指出，當小朋友出生便沈浸在族語環境裡，長大自然就會說族語，縣府重視語言的傳承，自2014年啟動「族語保母」計畫，祭出每月補助，鼓勵家長取得合格族語保母身份，讓幼兒自小開始學族語。

徐采瑤說，可參加族語保母計畫者規定為幼兒三等親，可在小朋友0歲至5歲期間提出申請，通過第一階段口試測驗遴選，及第二階段12小時保母專業訓練課程，即能取得族語保母資格，截至目前已核定72人。

原民處近年在推動族語保母期間發現，愈來愈多族人對計畫感到興趣而陸續申請，今年5月已培訓一批通過口試測驗的新任保母，9月中旬又再開辦課程輔導22位生力軍，透過專業指導提升保母職能，為原住民族下一代提供良善成長環境，落實從家庭開始說母語的目標。

參加培訓的新任保母歐陽日妹說，目前照顧剛滿2歲的孫女，發現她對語言吸收及模仿力很強，希望她從小就會說族語，而加入族語保母計畫，課程中可學習如何將族語融入日常生活，及與幼兒相處互動的方式，對留在部落照顧孫子、女的年長者來說更是種鼓勵。

3名參加新進族語保母職能訓練的阿公害羞分享說，原先以為只有自己一位男士參與保母計畫，從沒想過會有同伴，直到口測相識後便相互邀約參加課程，互相打氣努力學習，成功取得合格身份，「誰說保母是女士的專利，阿公說族語比阿嬤還厲害！」

徐采瑤也說，族語復振工作需要大家一同努力，因此族語保母培訓課程沒有固定的開辦次數，只要地方有需求且達到一定數量，原民處隨時都可辦理，鼓勵家中有0歲至5歲且未就讀幼兒園原住民嬰幼兒的家長，未來踴躍參與族語保母遴選。