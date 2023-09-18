國內進口蛋流向不明引發消費者關注，擔心部分「問題蛋」已流出市面被民眾吃下肚；台中4位青年立委參選人黃健豪、羅廷瑋、林家興、廖偉翔18日指出，陳吉仲以政治責任為由請辭，他的社會責任卻還沒了，呼籲將流向資料交給地方政府，才能揪出「壞蛋」捍衛食安。

國民黨文傳會副主委、立委參選人林家興認為，在行政爭議尚未釐清前，請辭是非常不負責任，「看起來就是為拯救賴清德選情做的政治決定」，行政院及蘇貞昌前院長的說法，證明民進黨內有人想讓陳吉仲走人，也有人希望陳留下來當沙包扛責，台灣正陷入蛋荒竟還在上演黨內鬥爭。

台中市議員、立委參選人黃健豪針對跨越時空的合約、不知來源及流向的金流提出質疑，後續更爆發，出口國巴西申報的雞蛋數量與保存期限，與農業部掌握的數字有落差，懷疑有過期的雞蛋已混入市面販售。

黃健豪曾在議會向市府質詢，要求相關單位聯合稽查，尤其消失的雞蛋是否已經混入校園營養午餐的供應，一查才發現，農業部除了找藉口拒絕提供資訊之外，根本不管雞蛋的保存期限，也不知道進口雞蛋的實際流向。

台中市議員、立委參選人羅廷瑋指出，面對擺爛的民進黨政府，他在台中市議會多次呼籲盧秀燕市長與台中市府要自救、要超前部署，趕緊發動相關的食安稽查，非常感謝盧秀燕市長，採納大家的意見。

國民黨發言人、立委參選人廖偉翔表示，在超思事件烽煙未散之際，食安風暴再起，他提出質疑整起事件背後的資金網絡，14日與羅廷瑋議員到台中地檢署，按鈴申告陳吉仲部長等官員涉嫌教唆詐欺取財、偽造文書與圖利罪。

藍營4名年輕立委參選人「豪、翔、廷、興」今日宣誓「監督政府、捍衛食安」，責成農業部及衛福部，應立即公開進口蛋所有流向、揭示專案進口的核銷成本，讓人民明白納稅錢的運用流向、公開相關會議資料、盡快釐清。

林家興說，台灣缺蛋問題，從蛋荒變成如今「蛋慌」，食安問題令人擔憂，浪費納稅人金錢，買非常貴的進口蛋回來銷毀或庫存，如今被國民黨民代強力監督揭發並稽查進口蛋流向，執政黨立委不是神隱就是護航，辜負人民信任。