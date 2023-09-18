農業部進口蛋爭議，立委馬文君強調開議要陳吉仲把帳說清楚。（立委馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

農業部進口蛋爭議不斷，從資本額50萬1人公司「超思」獲上億進口價差補貼，農業金庫借貸中央畜產會買蛋、超過5400萬顆蛋銷毀、進口蛋混蛋等，立委馬文君痛斥：「啟人疑竇的雞蛋進口專案，根本是食安風暴始作俑者，掏空國庫的完美藉口。」強調開議要陳吉仲把帳說清楚。

馬文君在臉書發文指出，農業部專案進口1億4351萬顆雞蛋，一顆平均補貼3.8元，加工、上架販售數量不到2成，其餘庫存超過3200萬顆，還有5400多萬顆已銷毀，銷毀的雞蛋根本沒有收入，損失還要全民買單，初估高於2億元。

「陳吉仲聲稱，瑕疵進口蛋不會流入市場，確定跳票！」馬文君氣憤說，桃園市政府已查獲有蛋商將巴西雞蛋製成未消毒蛋液，產地卻標示為「台灣」，賣給糕餅店。有殼蛋也可能已經流入散裝市場，賣進早餐店、雜貨店與傳統市場等，引發食安危機，納稅人成了冤大頭！

馬文君痛斥，農業部專案進口雞蛋，卻進口一大批臭蛋，疑似已有消費者被騙誤吃到臭蛋，東窗事發再出錢替超思「擦屁股」銷毀臭蛋，「超思報價先賺一手，服務手續費再賺3800萬元，雞蛋品質不佳銷毀，全沒他的事？」陳吉仲別畏罪請辭，本周開議，陳吉仲得好好把帳說清楚。