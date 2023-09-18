今天台股在台積電(2330)、股王信驊(5274)領跌下，指數以低盤開出，美國電源模組廠Vicor針對台達電(2308)、鴻海(2317)及廣達(2382)3家台灣一線大廠提起伺服器電源侵權訴訟，致使台達電與廣達股價走弱，AI相關廠商因籌碼凌亂，持續遭逢沈重賣壓，廣達(2382)、技嘉(2376)、奇鋐(3017)、川湖(2059)、光寶科(2301)、金像電(2368)、緯創(3231)等股價同步回測波段低點，合邦(6103)及鼎基(6585)盤中股價跌停，雖然資金轉向同步受惠於蘋果及華為智慧型手機新機效益的大立光(3008)、玉晶光(3406)、全新(2455)、華通(2313)、燿華(2367)及宏捷科(8086)等，盤中亦有兆遠(4944)、達輝-KY(5276)、大量(3167)、文曄(3036)及天鈺(4961)等中小型股盤中股價亮燈漲停，但在人氣潰散下，台股指數開低走低，盤中重挫190點，一度下探16728.29點，截至11點35為止，加權股價指數約16735.12點，大跌185.8點，成交量約1876.47億元；OTC指數為218.67點，下跌0.33點，成交量為467.96億元。

今天盤中上市各類股以電子通路類股表現最佳，上漲1.67%，其次是鋼鐵類股及光電類股，分別上漲1%及0.61%，表現較差者為電腦周邊設備類股、半導體類股及塑膠類股，其中電腦周邊設備類股下跌3.19%，半導體類股下跌2%，塑膠類股下跌1.21%；上櫃部分，表現最佳為紡織類股、上漲0.83%，表現最差為電機類股、下跌0.56%。

就技術面來看，上周台股指數擺脫Nvidia及蘋果股價弱勢壓力止跌反彈，終止前一周的頹勢，上周五加權股價指數以16920.92點作收，累計一周上漲344.9點，漲幅約2.08%，周K收紅，成交量因市場資金回流放大至日均量2928.4億元，以中小型股為主的櫃買市場續上周強勢，OTC收盤指數為219點，累計一周上漲4.67點，漲幅約2.18%，周K收紅，為連3周收紅，日均量為769.2億元；今天台股受到上周五美股重挫拖累，指數開低後急轉直下，盤中指數大跌逾180點，再度失守季線；雖然上周台股在連日走高下，日KD指標越過50中值上揚，日MACD紅棒續增，多方氣勢增溫，但今天又逢上周五美股重挫，指數再度失守季線，且台股季線仍下彎，預期轉揚仍需時間，暫難上攻M頭反壓，短線台股多頭能否續攻，仍須看美股是否止穩。

分析師表示，本周市場觀望FED利率決策會議及美國汽車工會罷工影響，追價買盤意願稍受影響，預期本周震盪盤堅，不過蘋果、華為接連發表旗艦新機，有望帶起手機換機潮，第4季消費電子旺季可期，操作上建議汰弱留強，維持推薦趨勢題材股，如獲利貢獻度高的AI類股、網通及光通訊、低軌衛星、汽車零組件、輪胎及電動車等族群，搭配旺季備貨的消費性電子類股等。