66歲功夫巨星元彪（本名：夏令震）5歲時向于占元拜師學京劇，與師兄洪金寶、成龍等人組成「七小福」，參演出《A計劃》、《奇謀妙計五福星》、《急凍奇俠》等不少經典電影。近日他住進大陸飯店被網友捕捉到穿著白T模樣，很明顯能見到他的臉腫一圈，不像以往拍戲時有著精實的體態。

香港武打巨星元彪近日被網友拍下進入飯店的模樣，能見到他穿著寬鬆白T仍是小腹微凸，臉也明顯腫一圈，雖身形略走鐘但精神狀況佳，並開心和現場粉絲揮手打招呼，親民的作風讓不少粉絲讚嘆，近年他則大陸拍攝網路電影較少出現在幕前。

其實元彪不僅功夫一流，戲外還是演藝圈難得一見的專情好男人。他當年因為師兄洪金寶的介紹認識了女星彭秀霞，兩人從交往到結婚，元彪對初戀老婆呵護備至，出道至今仍零緋聞，與妻子恩愛有目共睹。

元彪2015年風光嫁女，妻子彭秀霞當然也盛裝出席，她更罕見地受訪談維繫夫婦感情之道，「這麼多年來都是互相包容。」彭秀霞說夫妻間能夠信任彼此很重要，自己更是絕對相信老公，也大讚元彪給她的安全感是有錢都無法買到的。