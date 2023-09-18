楊玲宜（右）炮轟高虹安上任後，市府就在今年3月發文給重劃會表示「將續辦相關重劃作業」，讓破百億的農村自辦重劃死灰復燃。（陳育賢攝）

新竹市長高虹安建商關係再添一樁？新竹市議會民進黨團18日舉行「再揭新竹大祕寶」記者會，指控高虹安疑為男友、為建商重啟百億重劃案，包括今年萬聖節活動的行銷公司與近期剛重啟的水源重劃案委託公司營登地址都一樣，由於其中涉及百億利益，懷疑一切的巧合，將再把相關資料送至竹檢調查。

新竹市民進黨議會黨團議員陳建名、楊玲宜、曾資程、鄭美娟、劉彥伶、施乃如、林盈徹議員今天再度揭露市府萬聖節活動的得標廠商「里奧整合行銷」，其營登地址與某建築公司完全相同，而該家建築公司負責人也正好是水源土地重劃案的委託公司。

陳建名表示，據媒體報導，前文化局長錢康明曾向李忠庭說過「萬聖節讓你辦，為何跨年晚會讓你辦」，合理懷疑高虹安男友已介入萬聖節標案，而日前文化局公開萬聖節活動標案，是里奧得標，巧合的是經查政治獻金，此公司的空間在去年選舉期間正是租用給高虹安作為競選辦公室使用，也令人起疑為何在新竹市的選舉需要到竹縣去租辦公室？

陳建名說，根據公開資訊，里奧在過去3年沒有做任何公部門的案子，在高虹安上任後，卻先後拿到民政處「2023竹塹媽祖文化季」及「萬聖節活動」標案，此外，里奧的登記地址與某建築建設公司的登記地址相同，而在里奧負責人的臉書上，可看到他自稱為該建築的工地主任，也與市府局處長頻頻互動。

楊玲宜指出，仔細追查這家建築公司背景，其負責人名下有多家建設公司與不動產公司，新竹市農村重劃案「新竹市東區水源自辦農村社區土地重劃案」就是該家公司辦理。

楊玲宜說，在2015年於網路上公告的市務會議記錄上，前市長林智堅就明確表示「於市地重劃涉及公共利益及社會公平正義，市府將主導公辦市地重劃及區段徵收，避免公共利益淪為私人壟斷」。

為何高虹安上任後，市府就在今年3月發文給重劃會，公文表示「將續辦相關重劃作業」？而地方土開人士，也因這紙公文，讓水源、千甲地方一帶原本沉寂的土地買賣又活絡起來，這破百億的農村自辦重劃在高虹安上任後又死灰復燃。

她強調，高虹安的私人關係與處理公共事務的人際網絡，都有濃厚的「建商味、土開味」。

上周看到由高虹安親頒證書的市府工策會委員，同時具有建商、開發商身分，在網路上公然霸凌、威脅監督市政的議員，豈不坐實高虹安被稱為是建商市長、土開市長的傳言，對此民進黨團強力譴責，並會將這幾天搜集到的資料證據遞交新竹地檢署，呼籲檢調勿枉勿縱，其中是否有不法利益的交換，希望地檢深入調查清楚。

曾資程則是出示照片證據，指出今年3月該家建築公司於水源里原興路的建案開工，竟將當地居民出入的要道以鐵皮圍籬封死，並對外宣稱封閉時間長達2年。

經查該道路所有權大部分為國產署所有，建商僅擁有一小部分，建築公司如此的行徑，不難令人聯想與高虹安在選舉時透過里奧行銷的合作，恃其有市長的撐腰，在地方顯露出惡霸建商的一面。

曾資程強調未來在水源的農村重劃案，又是該建築公司所主導，是否又會發生炒作土地或是欺凌當地百姓的行為，同時也希望檢調啟動調查。